Un reportaje de CHV Noticias expuso registros telefónicos, seguimientos policiales y hechos de violencia que permitieron acreditar el funcionamiento de la organización liderada por Camilo Letelier, denominado el “Patrón de Penco”.

Una serie de audios interceptados por el OS-7 de Carabineros terminaron por derrumbar el imperio criminal de Camilo Letelier, el narcotraficante que durante años sembró el miedo en la comuna de Penco y que construyó su figura inspirado en Pablo Escobar.

El caso fue revelado en un reportaje de CHV Noticias, donde se expusieron registros telefónicos, seguimientos policiales y hechos de violencia que permitieron acreditar el funcionamiento de la organización liderada por el denominado “Patrón de Penco”.

Según mostró la investigación, Letelier no solo controlaba puntos de venta y acopio de droga en la Villa Montahue, sino que también ejercía dominio territorial mediante amenazas, castigos físicos y una red de colaboradores que seguían sus órdenes.





Los reveladores audios del “Patrón de Penco”

Uno de los elementos clave fueron los audios captados por la policía, donde el propio imputado hablaba de su rol dentro de la banda y dejaba en evidencia el nivel de control que mantenía sobre sus “soldados”.

“Que sea el primo mío o no sea el primo mío, yo le pego su balazo igual no más. A mí nadie me lleva la plata, pero igual en la película, si yo soy pulento po “, se le escucha decir en uno de los registros exhibidos por el reportaje.

“Le voy a pegar los medios balazos al cochino c… Lo voy a agarrar a puros palos al hijo de la… Si yo soy narco, no soy na’ microtraficante“, lanzó en uno de los audios.

En otra conversación, también interceptada por los investigadores, detallaba el traslado de droga entre domicilios utilizados como centros de acopio. “Lo envolví en unas bolsitas negras, varias bolsitas negras. Y lo dejé ahí al ladito nomás”, relató Letelier.





Pero los audios no solo revelaron la logística del narcotráfico. También dejaron al descubierto la violencia extrema con la que operaba el “Patrón”.

“A mí no me hue… nada, porque yo me pego la arrancada de tarro y yo pienso terrible brígido. Los mando a tapar con tierra sin atao’ “, afirmó en una de las intercepciones.

El operativo final incluyó el allanamiento de 11 inmuebles y permitió la incautación de más de 70 kilos de droga, entre pasta base, cocaína, marihuana y ketamina, además de vehículos y dinero en efectivo.

Finalmente, Camilo Letelier fue condenado a 17 años de cárcel efectiva por tráfico de drogas y lavado de activos, mientras otros ocho integrantes de la banda recibieron distintas penas.