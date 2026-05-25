La última esperanza de madre que denunció sustracción de su hija por el padre: Justicia dio fallo clave en Bolivia

Si bien un fallo de tribunales bolivianos concluyó que la niña tiene residencia en Chile y que no hay competencia territorial para resolver la disputa, el progenitor presentó una apelación y habrá que esperar para determinar el futuro de la menor.

Javiera Moraga lleva más de un año luchando para recuperar a su hija, luego de que la niña viajara a Bolivia con su padre mediante un permiso notarial y nunca más regresara, según contó a CHV Noticias.

La mujer decidió viajar hasta Cochabamba para intentar recuperarla, por lo que se inició un proceso legal por denuncia de sustracción de menor de edad, lo que derivó en que el ciudadano boliviano mantenga una orden de captura internacional.





Tras varios meses, surgió una esperanza para Javiera Moraga y su familia, ya que en la última audiencia la jueza determinó que los tribunales bolivianos son incompetentes en el caso, junto con concluir que la niña tiene su residencia habitual en Chile y fue trasladada a Bolivia bajo una autorización de viaje limitada.

Esto quiere decir que la autoridad jurisdiccional boliviana carece de competencia territorial para resolver la disputa.

Sin embargo, el progenitor presentó una apelación al fallo del tribunal y habrá que esperar si se acoge o no para que la niña pueda regresar a su país de origen.