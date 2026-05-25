Mamá de Javiera Suárez rompe el silencio y expone conflicto familiar con Cristián Arriagada: “Nos enterró a todos”

Marilú Balbontin, madre de la fallecida periodista, confirmó los rumores sobre un supuesto distanciamiento con su exyerno tras la muerte de su hija.

Marilú Balbontin, madre de Javiera Suárez, expuso un presunto conflicto familiar con su exyerno Cristián Arriagada, luego de que se diera a conocer su romance con Kika Silva.

A través de Instagram, Balbontin desató una ola de reacciones tras compartir la imagen de un reloj de arena junto a la frase “Dios tarda pero llega”. La publicación ocurrió a solo horas de que el cirujano estético confirmara su relación con Silva.

La mujer abordó los rumores sobre una supuesta restricción de Arriagada para ver a su nieto: “Qué terrible la gente habla de él como si lo conocieran. Yo creo que él también tiene derecho a decidir qué es lo mejor para su hijo y por qué tomó la decisión de que su hijo no tenga contacto con su abuela“.

Ante esto, Marilú respondió sin filtro y expuso un distanciamiento total con su exyerno. “Con toda la familia materna. Enterró a mi hija y nos enterró a todos” , acusó la mamá de Javiera.





Las reacciones de amigas de la madre de Javiera Suárez

En el mismo posteo en la cuenta de Instagram, las amigas de Marilú Balbontin expusieron detalles sobre el conflicto entre Arriagada y la familia de la fallecida periodista.

“Mi amiga Marilú sufrió en silencio. Vivió la pérdida más dura que puede vivir una madre y, además, el dolor de no poder ver libremente a su nieto”, dijo la médium Sonia Valenzuela.

“Fueron años de lágrimas silenciosas, angustia y una tristeza que muchas veces guardó para no seguir dañándose más”, agregó.

Asimismo, Cecilia Virgilio, mamá de Fran Virgilio, también arremetió contra el cirujano. “Lo mismo viví con mi yerno. Arrogante, narciso, mala clase. Mi hija salió de ahí. Ya está empoderada“, lanzó, en alusión a la relación de su hija con Karol Lucero.