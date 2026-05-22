“Años de lágrimas…”: Amiga de la madre de Javiera Suárez arremete contra Cristian Arriagada y expone conflicto familiar

Tras los dichos de Daniela Nicolás, donde tildó a Arriagada de “mala persona” y “narcisista”, se revelaron nuevos antecedentes.

Este viernes, la médium Sonia Valenzuela, aseguró que el doctor Cristian Arriagada, expareja de Javiera Suárez y madre de su hijo, no dejaría que la abuela materna del pequeño tenga relación con él.

La polémica comenzó este jueves en Instagram, luego de que Marilú Balbontín publicara “Dios tarda, pero llega”, lo que los internautas tomaron como una alusión a los dichos de Daniela Nicolás.





¿Qué pasa entre Cristian Arrigada y la madre de Javiera Suárez?

La exMiss Chile fue entrevistada en los últimos días por Cecilia Gutiérrez, a quien le aseguró que el doctor “es un hombre tan malo y tan narcisista”.

Sin embargo, en las últimas horas, Sonia comentó la publicación de Marilú y reveló un complejo momento familiar.

“Mi amiga Marilú sufrió en silencio.Vivió la pérdida más dura que puede vivir una madre y, además, el dolor de no poder ver libremente a su nieto”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, agregó: “Fueron años de lágrimas silenciosas, angustia y una tristeza que muchas veces guardó para no seguir dañándose más”.

Respecto de los dichos de Daniela, quien fue expareja de Arriagada, Sonia aludió a que “hoy muchas cosas están saliendo a la luz gracias a que otras personas se atrevieron a hablar y contar su verdad”.

“Detrás de cada verdad que aparece, existen muchas historias más que la gente aún no conoce, por eso nunca debemos juzgar tan rápido a quien decidió guardar silencio”, comentó.

Finalmente, la médium expuso: “Porque el tiempo, la vida y el universo siempre terminan acomodando las piezas. La justicia a veces tarda, pero llega”, y la madre de Javiera Suárez le dio “me gusta” al comentario.

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