Enel anuncia corte de luz en 8 comunas para este fin de semana

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que ocho comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este fin de semana (23 y 24 de mayo).

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Quinta Normal, La Cisterna, Lo Espejo, San Miguel, Peñalolén, Providencia y Maipú.





Sábado 23 de mayo

Quilicura: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas-

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Domingo 24 de mayo