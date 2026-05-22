“Lo más bonito de estar acá…”: Roberto Cox se despidió con sentidas palabras de CHV Noticias AM

El periodista estuvo seis años en el noticiero matutino de CHV Noticias y desde la próxima semana se sumará al equipo de Contigo en la Mañana, junto a Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler.

Roberto Cox se despidió de Chilevisión Noticias AM con un emotivo mensaje, antes de su llegada al matinal Contigo en la Mañana.

El periodista estuvo seis años en el noticiero matutino y destacó el cariño que ha recibido de parte de la gente por su labor en pantalla.

“Fueron seis años sacrificados, porque obviamente no es un misterio que la levantada tan temprano es dura, pero lo más bonito de estar acá era cruzarse con gente en la calle, en el supermercado, en todos lados”, comentó.





Sobre su nuevo desafío en el matinal, Cox resaltó estar “feliz por esta oportunidad que me da Chilevisión de poder integrarme al matinal y también contento porque los voy a seguir viendo todos ustedes en los pasillos”.

“Gracias a todo el equipo, a todo el departamento de prensa, que voy a seguir ligado al departamento de prensa porque siempre habrá coberturas y trabajos que hacer para prensa, y darle también las gracias a todo el equipo que hace este AM, que es un tremendo equipo, los que estamos acá en pantalla, pero sobre todo los que están detrás de cámara”, cerró.

Roberto Cox se une a Contigo en la Mañana

A partir del próximo 25 de mayo Contigo en la Mañana estrenará un renovado formato sumando a su equipo a Roberto Cox.

El periodista integrará un cuarteto inédito junto a Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler.