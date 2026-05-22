Ignacia Michelson sorprendió desfilando en alfombra roja de Cannes: “Quizás la única miss invitada”

La actual representante de Santiago en el concurso Miss Universo Chile señaló que “vivió un sueño” al participar del prestigioso evento de cine en Francia.

La influencer y exchica reality Ignacia Michelson compartió imágenes de su sorpresivo desfile por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia.

La representante de Santiago en Miss Universo Chile destacó su paso por el prestigioso certamen como un logro personal y profesional, y aprovechó de dejar un emotivo mensaje de superación.

“Llegamos a Cannes por primera vez. Pasando por la red carpet, viviendo un sueño y disfrutando cada segundo“, comenzó diciendo.

En la misma línea, añadió que fue “un día inolvidable que quedará para siempre en mi corazón“.

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Ignacia Michelson: “Los sueños sí se cumplen”

A través de Instagram, Michelson días atrás ahondó en el significado de este hito para su carrera, haciendo hincapié en que pocos compatriotas fueron invitados al evento.

“Lo digo con muchísimo orgullo y agradecimiento: Ser una de las pocas o quizás la única miss invitada en Chile me demuestra que cuando uno cree en sí mismo, los sueños realmente sí se cumplen”.

“No lo digo desde la arrogancia”, aclaró, juntó con agregar que “lo digo desde la emoción de una mujer que fue criticada mil veces, que salió de su zona de confort y que jamás dejó de luchar por lo que quería”.

“A veces la vida te lleva por caminos distintos a los que imaginabas, pero cuando trabajas con pasión, disciplina y confianza en ti misma, las oportunidades llegan“, cerró.