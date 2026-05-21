Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda anuncian matrimonio tras episodios judicializados de violencia

Más de 400 personas cuestionaron la pedida de mano del exjugador de Colo Colo en su paseo familiar por Moscú.

Durante las últimas horas, la chilena Camila Sepúlveda, pareja del exjugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, anunció en sus redes sociales que junto al futbolista decidieron dar un nuevo paso en su relación: se casarán.

Cabe destacar que la pareja comenzó su relación en el año 2023, sin embargo, entre constantes quiebres amorosos, el pelotero del FC Orenburg de Rusia terminó siendo formalizado por feminicidio frustrado luego de ser denunciado por Violencia Intrafamiliar (VIF) tras atacar a la actual madre de sus hijos.

Camila y Jordhy cada vez más cerca del matrimonio

“Un paseito por Moscú y un SÍ, para toda la vida“, escribió Camila en su última publicación de Instagram, en donde muestra parte del paseo familiar junto a sus hijos.





A modo de respuesta, Thompson comentó el anuncio diciendo: “Te amo, mi vida, feliz de compartir toda mi vida contigo y nuestros hijos“.

Luego de anunciar su compromiso, más de 400 personas comentaron el nuevo paso en la relación de la pareja. Mientras algunos los felicitaron, otros recordaron los episodios de violencia.

Revisa aquí la publicación de Camila: