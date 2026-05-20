Chilevisión confirma sus partidos para el Mundial 2026: Revisa el calendario completo y los horarios en Chile
Confirmamos una potente cobertura para la Copa del Mundo 2026 con partidos de selecciones como Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, España y Uruguay. Revisa el calendario completo de encuentros que irán por TV abierta en Chile.
El Mundial FIFA 2026 ya comienza a tomar forma y Chilevisión prepara una amplia cobertura para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
La señal transmitirá una importante cantidad de partidos de la fase de grupos, incluyendo encuentros de selecciones favoritas al título y varios duelos que prometen marcar la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Dentro de los partidos confirmados aparecen encuentros de Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Portugal y Uruguay, además del partido inaugural entre México y Sudáfrica.
La programación contempla transmisiones desde el jueves 11 de junio hasta el sábado 27 de junio, con partidos en distintos horarios para la audiencia chilena.
Partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión | Fase de grupos
|Fecha
|Hora
|Partido
|Ciudad
|Grupo
|Jueves 11 junio
|15:00
|México vs Sudáfrica
|Ciudad de México
|A
|Jueves 11 junio
|15:00
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|Toronto
|B
|Viernes 12 junio
|21:00
|EEUU vs Paraguay
|Los Angeles
|D
|Sábado 13 junio
|15:00
|Qatar vs Suiza
|San Francisco
|B
|Sábado 13 junio
|18:00
|Brasil vs Marruecos
|New Jersey
|C
|Domingo 14 junio
|16:00
|Países Bajos vs Japón
|Dallas
|F
|Domingo 14 junio
|19:00
|Costa de Marfil vs Ecuador
|Filadelfia
|E
|Lunes 15 junio
|15:00
|Bélgica vs Egipto
|Seattle
|G
|Lunes 15 junio
|18:00
|Arabia Saudita vs Uruguay
|Miami
|H
|Martes 16 junio
|15:00
|Francia vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 16 junio
|21:00
|Argentina vs Argelia
|Kansas
|J
|Miércoles 17 junio
|16:00
|Inglaterra vs Croacia
|Dallas
|L
|Miércoles 17 junio
|22:00
|Uzbekistán vs Colombia
|Ciudad de México
|K
|Jueves 18 junio
|15:00
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|Los Angeles
|B
|Jueves 18 junio
|18:00
|Canadá vs Qatar
|Vancouver
|B
|Viernes 19 junio
|15:00
|EEUU vs Australia
|Seattle
|D
|Viernes 19 junio
|18:00
|Escocia vs Marruecos
|Boston
|C
|Sábado 20 junio
|00:00
|Túnez vs Japón
|Monterrey
|F
|Sábado 20 junio
|16:00
|Alemania vs Costa de Marfil
|Toronto
|E
|Domingo 21 junio
|12:00
|España vs Arabia Saudita
|Atlanta
|H
|Domingo 21 junio
|15:00
|Bélgica vs Irán
|Los Angeles
|G
|Lunes 22 junio
|13:00
|Argentina vs Austria
|Dallas
|J
|Lunes 22 junio
|20:00
|Noruega vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 23 junio
|13:00
|Portugal vs Uzbekistán
|Houston
|K
|Martes 23 junio
|16:00
|Inglaterra vs Ghana
|Boston
|L
|Martes 23 junio
|19:00
|Panamá vs Croacia
|Toronto
|L
|Miércoles 24 junio
|18:00
|Escocia vs Brasil
|Miami
|C
|Miércoles 24 junio
|21:00
|México vs Chequia
|Ciudad de México
|A
|Jueves 25 junio
|16:00
|Ecuador vs Alemania
|New Jersey
|E
|Jueves 25 junio
|19:00
|Túnez vs Países Bajos
|Kansas
|F
|Jueves 25 junio
|22:00
|Paraguay vs Australia
|San Francisco
|D
|Viernes 26 junio
|15:00
|Noruega vs Francia
|Boston
|I
|Viernes 26 junio
|20:00
|Uruguay vs España
|Guadalajara
|H
|Sábado 27 junio
|19:30
|Colombia vs Portugal
|Miami
|K
Qué selecciones destacan en las transmisiones de Chilevisión
Dentro de los encuentros más atractivos aparecen varios candidatos al título. Argentina tendrá dos partidos en pantalla abierta, mientras que Brasil protagonizará duelos ante Marruecos y Escocia.
Además, España enfrentará a Arabia Saudita y luego cerrará la fase de grupos ante Uruguay en uno de los partidos más atractivos de la programación. Francia, Inglaterra, Bélgica y Portugal también aparecen dentro de la parrilla mundialista confirmada para Chilevisión.
Cómo ver el Mundial 2026 en Chile
Chilevisión tendrá transmisión por TV abierta y también mediante sus plataformas digitales, como la app MiCHV y en la señal online de Chilevision.cl, con cobertura especial durante todo el torneo.
El Mundial FIFA 2026 se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera edición con 48 selecciones participantes.