Chilevisión confirma sus partidos para el Mundial 2026: Revisa el calendario completo y los horarios en Chile

Confirmamos una potente cobertura para la Copa del Mundo 2026 con partidos de selecciones como Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, España y Uruguay. Revisa el calendario completo de encuentros que irán por TV abierta en Chile.

Por Redacción Chilevisión

El Mundial FIFA 2026 ya comienza a tomar forma y Chilevisión prepara una amplia cobertura para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La señal transmitirá una importante cantidad de partidos de la fase de grupos, incluyendo encuentros de selecciones favoritas al título y varios duelos que prometen marcar la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dentro de los partidos confirmados aparecen encuentros de Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Portugal y Uruguay, además del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La programación contempla transmisiones desde el jueves 11 de junio hasta el sábado 27 de junio, con partidos en distintos horarios para la audiencia chilena.

Partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión | Fase de grupos

Fecha Hora Partido Ciudad Grupo
Jueves 11 junio 15:00 México vs Sudáfrica Ciudad de México A
Jueves 11 junio 15:00 Canadá vs Bosnia y Herzegovina Toronto B
Viernes 12 junio 21:00 EEUU vs Paraguay Los Angeles D
Sábado 13 junio 15:00 Qatar vs Suiza San Francisco B
Sábado 13 junio 18:00 Brasil vs Marruecos New Jersey C
Domingo 14 junio 16:00 Países Bajos vs Japón Dallas F
Domingo 14 junio 19:00 Costa de Marfil vs Ecuador Filadelfia E
Lunes 15 junio 15:00 Bélgica vs Egipto Seattle G
Lunes 15 junio 18:00 Arabia Saudita vs Uruguay Miami H
Martes 16 junio 15:00 Francia vs Senegal New Jersey I
Martes 16 junio 21:00 Argentina vs Argelia Kansas J
Miércoles 17 junio 16:00 Inglaterra vs Croacia Dallas L
Miércoles 17 junio 22:00 Uzbekistán vs Colombia Ciudad de México K
Jueves 18 junio 15:00 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Los Angeles B
Jueves 18 junio 18:00 Canadá vs Qatar Vancouver B
Viernes 19 junio 15:00 EEUU vs Australia Seattle D
Viernes 19 junio 18:00 Escocia vs Marruecos Boston C
Sábado 20 junio 00:00 Túnez vs Japón Monterrey F
Sábado 20 junio 16:00 Alemania vs Costa de Marfil Toronto E
Domingo 21 junio 12:00 España vs Arabia Saudita Atlanta H
Domingo 21 junio 15:00 Bélgica vs Irán Los Angeles G
Lunes 22 junio 13:00 Argentina vs Austria Dallas J
Lunes 22 junio 20:00 Noruega vs Senegal New Jersey I
Martes 23 junio 13:00 Portugal vs Uzbekistán Houston K
Martes 23 junio 16:00 Inglaterra vs Ghana Boston L
Martes 23 junio 19:00 Panamá vs Croacia Toronto L
Miércoles 24 junio 18:00 Escocia vs Brasil Miami C
Miércoles 24 junio 21:00 México vs Chequia Ciudad de México A
Jueves 25 junio 16:00 Ecuador vs Alemania New Jersey E
Jueves 25 junio 19:00 Túnez vs Países Bajos Kansas F
Jueves 25 junio 22:00 Paraguay vs Australia San Francisco D
Viernes 26 junio 15:00 Noruega vs Francia Boston I
Viernes 26 junio 20:00 Uruguay vs España Guadalajara H
Sábado 27 junio 19:30 Colombia vs Portugal Miami K

Qué selecciones destacan en las transmisiones de Chilevisión

Dentro de los encuentros más atractivos aparecen varios candidatos al título. Argentina tendrá dos partidos en pantalla abierta, mientras que Brasil protagonizará duelos ante Marruecos y Escocia.

Además, España enfrentará a Arabia Saudita y luego cerrará la fase de grupos ante Uruguay en uno de los partidos más atractivos de la programación. Francia, Inglaterra, Bélgica y Portugal también aparecen dentro de la parrilla mundialista confirmada para Chilevisión.

Cómo ver el Mundial 2026 en Chile

Chilevisión tendrá transmisión por TV abierta y también mediante sus plataformas digitales, como la app MiCHV y en la señal online de Chilevision.cl, con cobertura especial durante todo el torneo.

El Mundial FIFA 2026 se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera edición con 48 selecciones participantes.

