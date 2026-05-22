Katherine Orellana enfrenta grave estado de salud: Lleva más de una semana internada por enfermedad

Según un adelanto del próximo capítulo de Primer Plano, la cantante y panelista de TV se encuentra hospitalizada en Rancagua producto de un delicado padecimiento.

La cantante Katherine Orellana está enfrentando un delicado momento de salud que la mantiene hospitalizada en Rancagua, en la región de O’Higgins.

Según un adelanto del capítulo de este viernes de Primer Plano, la exparticipante de Rojo llevaría al menos 10 días internada producto de una peritonitis .

“Kathy Orellana enfrenta crítico estado de salud que la mantiene hospitalizada en estado de gravedad”, detalló el estelar de Chilevisión en una promoción.





Lo que se sabe del estado de salud de Kathy Orellana

Las primeras reacciones vinieron de los seguidores de Orellana, quienes se extrañaron de la abrupta desaparición de la artista en redes sociales.

Su última publicación en Instagram corresponde al 24 de abril de este año, algo que encendió las alarmas entre los usuarios, ya que la cantante suele mantener una activa participación en dicha plataforma.

Cabe mencionar que la comunicadora ha generado polémica por promocionar tratamientos para bajar de peso. Incluso, algunos seguidores especulan que su actual problema de salud se debería a un efecto secundario de estos productos.