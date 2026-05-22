Turbazo a casa de exministro del TC: Captan a supuesta madre de delincuente intentando sacar a su hijo de la ambulancia

Iván Aróstica se enfrentó a tiros con un grupo de desconocidos que ingresó a su hogar con el fin de realizar un turbazo. Hasta el momento hay seis detenidos, tres de ellos menores de edad.

Iván Aróstica, exministro del Tribunal Constitucional (TC), abatió a un delincuente tras un turbazo en su casa en la comuna de San Miguel durante la noche del jueves.

En uno de los registros que fue captado desde un edificio en altura, se logra apreciar el momento en que la supuesta mamá de uno de los delincuentes llega hasta el lugar para intentar llevarse a su hijo.

Según se puede ver en las imágenes, la mujer llegó hasta el lugar en compañía de quien sería su hija, una menor de 11 años de edad.





Fue así como se irrumpió en el lugar con el fin de sacar al detenido de la ambulancia en la que se encontraba siendo atendido.

De acuerdo a los antecedentes que se han recogido hasta ahora, ella sería madre de uno de los menores de edad que resultó herido producto de intercambio de disparos.

Si bien no se ha confirmado por parte de las autoridades, todo indica que el menor sería parte de una banda criminal de un sector de Santiago, razón por la que su mamá intentó sacarlo del lugar.





Exministro del TC y su hijo con lesiones

El hecho ocurrió cerca de las nueve y media de noche, cuando la exautoridad estaba en su domicilio junto a su esposa e hijo.

Un grupo de cerca de ocho delincuentes llegó al lugar y cuatro de ellos ingresaron a la vivienda con armas. Al darse cuenta, Iván Aróstica sacó su arma debidamente inscrita y enfrentó a los desconocidos.

Producto del intercambio de disparos, uno de los antisociales resultó muerto y otro herido. Se logró la detención de seis sujetos, tres de ellos menores de edad.

El exministro del Tribunal Constitucional (TC) en tanto, recibió lesiones atribuibles a golpes y cortes, además de una lesión de bala en su brazo, pero ya se encuentra descansando en su domicilio.

Su hijo en tanto, está internado Hospital Clínico de la Universidad Católica producto de una herida en la zona lumbar.