Exministro del TC, Iván Aróstica, abatió a delincuente tras turbazo en su casa en San Miguel

La exautoridad utilizó su arma debidamente inscrita y se enfrentó a tiros con sujetos que ingresaron a su hogar, matando a uno y dejando herido a otro hombre.

Iván Aróstica, exministro del Tribunal Constitucional (TC), abatió a un delincuente que protagonizó un turbazo en su casa ubicada en San Miguel, la noche del jueves.

El hecho ocurrió cerca de las nueve y media de noche, momento en que la exautoridad compartía junto a su hijo y también junto a su esposa.

Ahí se percataron que al interior del inmueble había un número de cerca ocho sujetos con armas, quienes intentaron realizar un turbazo en la vivienda para sustraer diversas especies.





Delincuente abatido

Fueron al menos cuatro los individuos que ingresaron a la casa y al ver lo que estaba sucediendo, Iván Aróstica sacó su arma, la que estaba debidamente inscrita.

El exministro del Tribunal Constitucional se enfrentó a tiros con los antisociales, matando a uno de los sujetos e hiriendo a otro.

Desde Fiscalía señalaron que “lo que se ha podido establecer por el momento con las diligencias que se han llevado a cabo es que en este lugar se produce un delito de robo con violencia en un domicilio, efectivamente hay un grupo familiar, ingresan al menos cuatro individuos con armas de fuego y en ese contexto se inicia este delito de robo”.

También señalaron que encontraron signos de fuerza “en el domicilio para ingresar y en este escenario las víctimas repelen el hecho con armas de fuego”.

Tras lo ocurrido se logró la detención de seis personas y se ya se realizan las diligencias para determinar los detalles del hecho.