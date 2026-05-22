“Me han dado fuerza”: Chico reality que sufrió amputación de su pierna reapareció en redes sociales

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el joven utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de optimismo a sus seguidores: “Me han dado tanto amor. Todo va bien, gracias a Dios”.

Hace unos días, el nombre de Stavros Floros dio la vuelta al mundo tras un grave accidente que sufrió en República Dominicana en medio de la grabación del reality Supervivientes Edición Grecia.

Según la investigación preliminar, el joven de 22 años resultó herido tras ser golpeado por un barco cuando buceaba y realizaba pesca submarina en una zona frecuentada por embarcaciones turísticas.

Originario de Kavala, una ciudad al norte del país europeo, Floros fue presentado en el reality como un joven profundamente unido a su familia, y cuya vida antes del programa estuvo marcada por el esfuerzo y el trabajo.

Ahora se encuentra internado en un hospital de Miami, Estados Unidos, donde su familia espera nuevas intervenciones para la reconstrucción de su pierna.





Chico reality reapareció y publicó video

El propio afectado reapareció en redes sociales desde el recinto de salud norteamericano para agradecer el apoyo recibido. Además, aseguró que “todo va bien”.

“Por fin ha llegado el momento de hacer este video. Esto es para agradecerles a todos, porque lo que está pasando es realmente increíble”, dijo en el video.

“A quienes he respondido, a quienes no he tenido tiempo de contestar, hay un caos, un caos en los teléfonos. A mis padres, a mis hermanos, a todos los que me envían mensajes sin parar“, indicó.

“Desde Grecia, desde el extranjero, es precioso, eso es lo que he vivido de verdad estos últimos días”, sinceró. “Me han dado tanta fuerza, tanto poder, por eso sonrío tanto. Me han dado tanto amor. Todo va bien, gracias a Dios“, expresó.

En esa línea, dijo apreciar las buenas energías que le envían a través de internet: “Las palabras son pocas, sobran. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes individualmente”, cerró.