VIDEO | Captan avistamiento de segundo puma en Paine en menos de 48 horas

El ejemplar fue visto cerca del mismo sector por donde circulaba el otro animal. La municipalidad activó protocolos y llamó a no perseguirlo ni dañarlo y mantener los resguardos necesarios.

La noche del jueves, un nuevo puma fue captado en el sector de La Aparición y Chada en Paine, región Metropolitana.

Se trata de un nuevo ejemplar, luego del extenso operativo que se desplegó la mañana del miércoles en la misma comuna, tras el hallazgo de un puma deambulando en plena zona residencial.

El animal fue visto muy cerca del mismo sector y fue grabado por personas que circulaban por el lugar y lo avistaron mientras seguía un auto.





Desde la municipalidad hicieron un llamado a resguardar mascotas y animales de crianza durante y evitar cualquier acercamiento con el puma.

También solicitaron no perseguirlo ni intentar dañarlo, debido a que corresponde a una especie de fauna silvestre protegida.

“Informamos a la comunidad que ya se encuentran activados los protocolos y coordinaciones con los organismos competentes para monitorear la situación y adoptar las medidas que correspondan”, señalaron desde la municipalidad.

Segundo avistamiento de puma en 48 horas

La mañana del miércoles vecinos del Camino El Huerto, por el sector Los Aromos, en Paine, alertaron sobre la presencia de un puma circulando por los techos.

El hecho generó un amplio operativo por parte de personal de Carabineros, de seguridad municipal y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

Una vez que se logró su captura, el animal fue trasladado hasta un refugio.