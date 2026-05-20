VIDEO | Puma sorprende a vecinos de Paine: Corrió por la calle y caminó sobre techos de viviendas

Funcionarios de Carabineros y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encuentran en el sector de Los Aromos con el fin de atrapar al felino y devolverlo a su hábitat.

Un extenso operativo se ha desplegado la mañana de este miércoles en la comuna de Paine, tras el hallazgo de un puma deambulando en plena zona residencial.

El animal fue visto pasadas las 10:00 horas de este miércoles en Camino El Huerto, por el sector Los Aromos, donde fue captado caminando y corriendo en libertad.





Unos registros enviados por Cazanoticias a CHV Noticias muestran al felino incluso caminando por los techos de unas viviendas ante el asombro de los vecinos.

Personal de Carabineros, de seguridad municipal y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) se encuentran en el lugar para atraparlo y devolverlo a su hábitat.