Tensión en el Congreso: Cámara aprobó proyecto de Sala Cuna Universal y Jorge Quiroz recurrirá al TC

El titular de Hacienda argumentó que la norma invade las atribuciones exclusivas del Ejecutivo. “Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo”, afirmó.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto que establece la Sala Cuna Universal con 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones.

Esto, en medio de la votación en particular en la Cámara de Diputados del proyecto de Reconstrucción Nacional que está siendo impulsado por el Ejecutivo.

La moción fue iniciativa del diputado Jorge Brito (FA) y primero pasó por la votación de admisibilidad, que fue defendida en la Sala por Gael Yeomans, de la misma colectividad.

“La idea matriz de este proyecto de ley es tan amplia que tiene que ver con la reconstrucción y se supone que una de las preocupaciones es el empleo femenino“, argumentó.





Ministro Quiroz anunció reserva de constitucionalidad

Sin embargo, entre los festejos de la oposición, minutos después el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pidió la palabra y anunció que hizo reserva de constitucionalidad ante la indicación, lo que podría derivar en que sea revisada por el Tribunal Constitucional (TC).

“El gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectarlas finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, sostuvo.

En respuesta, Yeomans cuestionó la ofensiva del secretario de Estado y defendió el proyecto al asegurar que es una propuesta eficiente y que fomentará el empleo femenino.

“Yo espero que en el Senado se dé la discusión, que se haga preferible la sala cuna en vez de ese crédito tributario. La sala cuna garantiza creación de empleo para las mujeres, más de 150.000 mujeres, además, son 5 veces menos de gasto”, señaló.

“Si realmente les importa el empleo de las mujeres, espero que esta Cámara se pronuncie a favor de esta alternativa, porque realmente se hace cargo para que las mujeres puedan cuidar y trabajar, y eso no sea una incompatibilidad”, agregó.