Jorge Quiroz apunta a expresidente Boric por caída del PIB en primer trimestre: “Es el país que recibimos”

Ante el reciente Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, que reveló una contracción en la economía chilena, el ministro de Hacienda culpó al gobierno pasado.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió ante el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el Banco Central, que reveló que la economía chilena cerró el primer trimestre con un mal desempeño.

Según la entidad, el Producto Interno Bruto (PIB) sufrió una caída del 0,5% entre enero y marzo en comparación con el mismo período del año pasado.





Ministro Quiroz se refirió a la caída del PIB: El “peor” primer trimestre

En el Congreso este lunes, el secretario de Estado apuntó a la administración del expresidente Gabriel Boric como responsable del “peor” primer trimestre desde la crisis subprime.

“Tuvimos una 0,5% de caída en el primer trimestre, que es el último trimestre del (pasado) gobierno del presidente Gabriel Boric, que heredamos”, señaló Quiroz.

El ministro también expresó que fue “ el peor primer trimestre desde la crisis subprime. Es el país que recibimos y por eso, más que nunca, necesitamos lograr el crecimiento”.

A los dichos se sumó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas: “Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad”.

“Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas”, añadió.