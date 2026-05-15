“Haciendo como que les pongo atención”: Cicardini expone video de Quiroz dibujando durante discusión en el Congreso

A través de su cuenta de X, la senadora Daniella Cicardini (PS) compartió un registro en el que se ve al ministro de Hacienda dibujando en la comisión en la que se discutía la megarreforma del gobierno.

Diversas reacciones ha generado el video difundido por la senadora socialista Daniella Cicardini en el que se ve al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dibujando en un papel durante la discusión del plan “Reconstrucción” en el Congreso.

El registro habría sido captado por la propia senadora en medio de la maratónica jornada que culminó con la aprobación del “corazón tributario” de la megarreforma al interior de la comisión de Hacienda.

A través de su cuenta de X, Cicardini compartió el momento describiéndolo como: “ Haciendo como que les pongo atención a los chilenos y chilenas“.

“Hay ministros que también hacen metáforas…“, agregó haciendo referencia a los dichos del presidente José Antonio Kast respecto a su promesa de campaña de expulsar a 300.000 inmigrantes en un día.





Video de ministro Quiroz dibujando desató ola de reacciones en redes

Luego de que la senadora compartiera la publicación, algunos parlamentarios y usuarios de X reaccionaron en los comentarios.

Uno de ellos fue el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien acusó que durante la sesión se le preguntó “dos veces al ministro cómo respondían a los requerimientos del Consejo Fiscal Autónomo”, pero “no respondió“.

“La verdad es que estaba haciendo dibujitos mientras se discutía el futuro del país“, complementó.

Sin embargo, también surgieron voces que cuestionaron la difusión del registro. Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, señaló que “se espera que algunos espacios sean privados, como lo que uno toma nota porque es personal“.

“Ya sea por neurodivergencia o la causa que sea, hay varias formas de procesar la información“, defendió el ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad de Valparaíso.

A continuación puedes ver la publicación con el video