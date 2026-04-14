“Qué ordinariez”: Larraechea arremete contra Cicardini y Manouchehri por críticas al pdte. Kast tras almuerzo

La exprimera dama usó su cuenta de X para abordar la crítica de los parlamentarios a la reunión realizada por el mandatario en uno de los salones de La Moneda.

La exprimera dama Marta Larraechea abordó las críticas del diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini ante el almuerzo realizado por el presidente José Antonio Kast para sus excompañeros de universidad en La Moneda.

Los parlamentarios pidieron que la Contraloría se pronuncie al respecto de la reunión que se realizó el pasado viernes 10 de abril en uno de los salones del palacio presidencial.

El evento tuvo como invitados a exestudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Católica que compartieron con el mandatario y su esposa, María Pía Adriazola, durante su periodo de estudios.

La comida incluyó tártaro de tomates, una lista de vinos, puré rústico, plateada al jugo y pavlova de frutos rojos, y también una opción vegetariana de lasaña de berenjenas.

La crítica de Marta Larraechea

A través de su cuenta de X Marta Larraechea calificó de “ordinariez” la crítica de Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

“Que ordinariez más grande la pareja Cicardini y marido, criticando una comida que el presidente da a sus amigos. Cómo gente así esta en el Congreso haciendo leyes importantes para el país?”, expuso la exprimera dama.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República dio un plazo de 10 días hábiles a Presidencia para responder por el almuerzo que lideró el presidente José Antonio Kast.

Por su parte, el Ejecutivo, en voz de la ministra Mara Sedini, señaló que la reunión fue financiada con “recursos propios” del mandatario. Sin embargo, evitó responder sobre los funcionarios que cocinaron y sirvieron los alimentos.