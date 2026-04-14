Presidente José Antonio Kast realizará este miércoles su primera cadena nacional

El mandatario presentará el proyecto de “Reconstrucción Nacional”, que contempla medidas para la reactivación económica.

El presidente José Antonio Kast tendrá su primer cadena nacional en la que se espera que presente los detalles del plan de “Reconstrucción Nacional“.

La iniciativa, también denominada como Ley Miscelánea, incluye más de 40 medidas en diversas áreas, que han generado debate y controversia, especialmente en temas tributarios.

Si bien con los dichos del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quedó en duda el ingreso del proyecto de ley, desde La Moneda confirmaron que el mandatario realizará la cadena nacional.





Detalles de la primera cadena nacional de Kast

La primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast se transmitirá este miércoles 15 de abril a las 21:00 horas por las pantallas de Chilevisión.

La autoridad comenzará su jornada en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, reuniéndose con dirigentes del Partido Nacional Libertario.

Posteriormente, el mandatario y el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, participarán de la despedida de la dotación del Buque Escuela Esmeralda, en el marco del inicio de su 70° Crucero de Instrucción.

Luego de cumplir con sus actividades en la región de Valparaíso, Kast grabará la cadena nacional en Cerro Castillo y emprenderá su retorno a Santiago.