“Situaciones inaceptables”: Facultad de Derecho de la Universidad de Chile rechaza agresión a diputada Javiera Rodríguez

Durante una actividad universitaria, varios asistentes exhibieron pancartas en contra de la parlamentaria, le lanzaron agua y gritaron, generando momentos de tensión dentro del recinto.

Este sábado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitió una declaración tras los incidentes registrados durante una actividad en la que participó la diputada republicana Javiera Rodríguez.

De acuerdo a la denuncia de la parlamentaria, tanto ella como su equipo fueron objeto de manifestaciones de rechazo por parte de un grupo de estudiantes al término de la charla “Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha”.

Durante la actividad, varios asistentes exhibieron pancartas en contra de la parlamentaria, le lanzaron agua y gritaron, generando momentos de tensión dentro del recinto universitario.

Desde el equipo de Rodríguez también denunciaron que, al abandonar el lugar, algunas personas les habrían lanzado escupitajos.





Facultad de Derecho de la Universidad de Chile rechaza manifestación contra diputada Javiera Rodríguez

A través de un comunicado oficial, la casa de estudios precisó que “a instancias de un senador estudiantil, se autorizó el uso de una sala para un encuentro con la diputada Javiera Rodríguez, el viernes 29 de mayo de 2026. Dicho encuentro se llevó a cabo íntegramente durante el lapso de una hora y media“.

La facultad agregó que “las imágenes reproducidas por redes sociales y por algunos medios de comunicación corresponden al término de la actividad, donde un grupo de estudiantes se manifestó en su contra“.

En la misma línea, desde la institución rechazaron “categóricamente la violencia y las vías de hecho como instrumento de acción política“, asegurando que se trata de “situaciones inaceptables que serán investigadas”.