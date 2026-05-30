Pdte. Kast salió a respaldarla: Diputada Javiera Rodríguez recibe “escupos, gritos, empujones” tras charla en la U. de Chile

“Parece ser tradición porque cualquiera que pisa esa universidad teniendo una visión diferente a este grupo extremista”, indicó la diputada.

Este viernes la diputada Javiera Rodríguez se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para participar de la charla “Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha”, sin embargo, el evento fue interrumpido por una serie de estudiantes que manifestaron su rechazo a la visita de la parlamentaria.

Ante esto, la militante del Partido Republicano debió abandonar el lugar entre gritos y empujones, incluso recibiendo escupitajos mientras se dirigía a su vehículo.

Diputada Rodríguez es atacada durante charla en la U. de Chile

Un grupo de personas asistieron a la charla de Rodríguez con pancartas y mientras le gritaban, alguien le lanzó agua, generando que la autoridad decidiera abandonar el lugar. Pese a esto, a la salida se encontró con carteles en el exterior del edificio y estudiantes que querían confrontarla.





“Acabo de recibir una funa en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, algo que parece ser tradición porque cualquiera que pisa esa universidad teniendo una visión diferente a este grupo extremista es tildado de fascista, negacionista, anti derechos humanos y muchas características que nada tienen que ver con la realidad”, indicó la diputada.

Respecto al ataque recibido, detalló: “por fortuna, mi equipo y yo misma nos encontramos bien. Recibimos escupos, recibimos gritos, empujones en un ambiente de mucha violencia. Así que yo espero que las autoridades se pronuncien al respecto y, por supuesto, que esto no vuelva a ocurrir”.

Pese a la experiencia, indicó que “estoy muy orgullosa de pensar y de ser una voz en política. Esto a mí no me da miedo, no me amedrenta; al contrario, me da más fuerzas para seguir alzando la voz“.





Reacción del pdte. Kast por agresión a diputada Rodríguez en charla universitaria

A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast rechazó rotundamente los actos de violencia que se llevan a cabo en las universidades, al mismo tiempo que presentó su apoyo a la diputada del Partido Republicano.

En este contexto, indicó: “La violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia. Todo mi apoyo a la Diputada Javiera Rodríguez luego de este condenable hecho“.