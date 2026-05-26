Grau en la mira: Republicanos y libertarios anuncian acusación constitucional por presunto error en proyección de deuda

Diputado del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano apuntaron a la presentación de una AC contra el exministro, debido a eventuales errores en los cálculos de la deuda y déficit fiscal.

La bancada de Diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano informaron que impulsarán una Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

Desde la colectividad liderada por Johannes Kaiser señalaron que la medida se debe a eventuales errores en las proyecciones de deuda y déficit fiscal que se realizó por la administración del expresidente Gabriel Boric.

Cabe recordar que este lunes ministro de la cartera, Jorge Quiroz, presentó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del 2026, documento en el que se señala que se habría omitido deuda por unos US$10.500 millones.





El diputado Cristóbal Urruticoechea, jefe de bancada del PNL, sostuvo que “cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado“.

“El país merece saber si aquí hubo negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras que terminaron comprometiendo las finanzas públicas y el futuro económico de Chile”, agregó.

Desde el Partido Nacional Libertario señalaron que esta acción constitucional busca resguardar la responsabilidad fiscal, la transparencia institucional y la confianza pública en el manejo de los recursos del Estado.

En tanto que desde el Partido Republicano señalaron que entregarán más detalles durante la tarde de este martes, pero ya informaron que realizarán un punto de prensa para profundizar en la acción.