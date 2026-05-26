Fiscal detalla nueva hipótesis tras hallar pista clave en caso de concejala desaparecida en Villa Alegre

Según explicó, los nuevos atencedentes abrieron la posibilidad de dar con el paradero del auto de la autoridad comunal y abordó los pasos a seguir en la investigación.

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, entregó detalles del importante hallazgo que se realizó en la investigación por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González.

Este martes se conoció que la Policía de Investigaciones (PDI) encontró la patente perteneciente al auto de la autoridad comunal en el río Loncomilla.

El hallazgo se realizó el 11 de mayo pasado gracias a buzos de la PDI, quienes realizaban pericias y labores de búsqueda en sectores cercanos a Villa Alegre.





Nueva hipótesis en desaparición de concejala en 2025

El fiscal abordó las hipótesis en las que se trabaja a partir de este hallazgo y se abrió a la posibilidad de que el auto de María Ignacia González se encuentre en el mismo lugar en el que estaba la placa patente.

“Sí, como hemos señalado, nosotros no hemos descartado en ningún momento ninguna hipótesis totalmente”, aseguró.

En ese sentido, recalcó que es “una de las posibilidades es que el vehículo se encuentre en el lugar. Y, por cierto, con este hallazgo nos brinda un antecedente de relevancia, por lo que nosotros vamos a seguir la búsqueda”.

Sobre las condiciones en las que encontraron la patente, el fisca Contardo detalló que “presenta características de haberse desprendido. Por lo tanto, probablemente, y también es una probabilidad, es una hipótesis la corrosión, el óxido hizo su trabajo y se desprendió”.

“No sabemos cuánto tiempo la patente presentaba moho, hongos y por lo tanto, estaba sumergido desde hace tiempo”, agregó.

En cuanto a los pasos a seguir, informó que la PDI “están revisando esa patente de huellas documentales y biológicas, para determinar con mayores antecedentes qué podemos aportar de la investigación de este importante hallazgo”.