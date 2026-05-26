Piare con Pe y su desconocida lucha contra el alcoholismo: Recordó el momento que cambió su vida

La triunfadora del Festival de Viña del Mar 2026 habló por primera vez de su proceso de rehabilitación. “No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir”, confesó.

Una profunda reflexión hizo la comediante chilena Piare con Pe, quien reveló públicamente que atravesó un proceso de rehabilitación por alcoholismo y que lleva cerca de cuatro años sin consumir alcohol.

La confesión ocurrió durante su participación en el podcast Mari con Edu, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, donde la humorista habló abiertamente de un episodio desconocido de su vida que hasta ahora nunca había abordado en medios.

“No he hablado de esto en los medios, pero lo mío partió como rehabilitación por alcoholismo ”, reconoció la triunfadora del Festival de Viña del Mar 2026, certamen donde se consolidó tras conquistar al “Monstruo” y llevarse las gaviotas de plata y oro.





En medio de la conversación, Piare explicó que el alcohol terminó convirtiéndose en una forma de escapar emocionalmente, algo que logró identificar gracias al apoyo psicológico que recibió.

“Mi psicólogo me dijo que tenía que tener cuidado. No ir a un bar, no ir a una botillería y yo trabajo en bares. Por suerte lo dejé”, relató.

Luego profundizó en cómo vivía esa relación con el consumo. “ No era que me gustara un traguito rico, sino que era evadir. Finalmente, lo mismo que me pasó con la comida en su momento”, sinceró.

El momento que cambió su vida para siempre

Además, la comediante recordó cuál fue el momento exacto en que entendió que necesitaba hacer un cambio radical en su vida.

“Me vi en un video en el escenario”, contó, explicando que siempre había evitado consumir alcohol antes de sus presentaciones, aunque sí lo hacía después de los shows. Sin embargo, comenzó a notar señales que la impactaron profundamente.

“Me noté con el cuerpo distinto, la actitud distinta. Estaba como enojada y con el cuerpo pesado en el escenario”, afirmó.

Ese registro terminó convirtiéndose en un punto de quiebre emocional para ella. “Yo me puse a llorar, dije: ‘Esta no soy yo, esta no soy yo’”, confesó.