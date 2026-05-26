“La mamá lloraba desesperada”: Vecino relató impactante robo de auto con guagua a bordo en Maipú

Testigos de la encerrona revelaron a CHV Noticias cómo ocurrió el violento episodio donde delincuentes robaron un vehículo con un bebé de cuatro meses en su interior.

Vecinos de Maipú que fueron testigos de una violenta encerrona la noche del lunes relataron cómo operaron los delincuentes mientras la víctima, una mujer y madre de una guagua de cuatro meses, salía de visitar a su suegra.

El detalle que impactó a la comunidad fue que los antisociales robaron el vehículo con la guagua a bordo en su silla de seguridad. Antes la encañonaron con armas de fuego, la intimidaron y la obligaron a entregar las llaves.

Los gritos de la madre alertaron a vecinos que salieron de diferentes pasajes en ayuda de la víctima, incluso a bordo de sus propios vehículos para dar con los delincuentes. Así dan cuenta registros a los que tuvo acceso CHV Noticias.

Vecino relató impactante encerrona en Maipú

“Escuchamos unos balazos”, relató un testigo. “Y un acelerón de auto… ahí salimos todos los vecinos del pasaje y los del pasaje de abajo“.

Luego, recordó, “escuchamos que la vecina estaba llorando, diciendo que se habían llevado a su hija, que era una niña, que tenía solo cuatro meses”

“También estaba la abuela, también llorando, gritando que llamáramos a carabineros, que hiciéramos algo”, agregó. “La mamá lloraba desesperada, desgarrador el grito, a todos nos dejó con mal cuerpo, estábamos preocupados y desesperados”.





Mujer zafó de encerrona esa misma noche

Otra mujer, también en conversación con CHV Noticias, afirmó que fue víctima de un intento de encerrona también la noche del lunes, presumiblemente, de parte de los mismos autores del episodio antes descrito.

“Venía llegando a mi casa, quería ingresar el vehículo al domicilio. Apagué el motor para abrir el portón de la casa y un auto se estacionó al lado mío“, señaló.

“Me gritaban, tomé a mi mascota. (…) Volví a prender el motor de mi auto, vi la oportunidad de poder arrancar, arranqué y me fui tocando la bocina todo el camino“.

Finalmente, expresó que “gracias a Dios había un negocio que todavía estaba abierto y paré, tomé mi mascota y ellos me ayudaron”. “Después me enteré que habían robado otro auto con un bebé de cuatro meses”, cerró.