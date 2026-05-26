Subsidio Eléctrico inicia postulación: Estos son los requisitos para obtener el descuento en las cuentas de la luz

El beneficio se puede solicitar de manera online o presencial hasta el 5 de junio y para ello se debe cumplir con solo tres requisitos.

Este martes inició la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega un descuento directo en las cuentas de la luz a las familias más vulnerables del país.

La postulación estará abierta hasta el 5 de junio y los resultados se conocerán a partir del mes de agosto.

El monto varía según la cantidad de integrantes que tenga la casa que resulte beneficiada:

Un integrante: $17.346 .

. Dos a tres integrantes: $22.548.

Cuatro o más integrantes: $31.224.





Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Quienes quieran postular en esta quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico deben cumplir con estos tres requisitos:

Tener 18 años o más.

Pertenecer a un hogar de hasta 40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (SH) vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025 o pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro Social de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025, y contar con el Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE).

Ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Cómo postular al Subsidio Eléctrico 2026

Las postulaciones a la quinta convocatoria al Subisio Eléctrico se mantendrán abiertas hasta el viernes 5 de junio y quienes quieran el beneficio puden hacer su solicitud de manera online y presencial.

Hay que tener en consideración que para realizar la postulación se debe contar con ClaveÚnica, cada hogar puede solicitar el beneficio una sola vez y solo puede hacerlo un integrante del grupo familiar que sea mayor de 18 años.

Para solicitar el beneficio es necesario ingresar a la página web dispuesta por el Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl y seguir los siguientes pasos:

Hacer clic en la opción de “ Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

Ingresar con la ClaveÚnica y completar los datos solicitados.

y completar los datos solicitados. Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información.

También se pude solicitar la postulación de manera presencial y telefónico en Chile Atiende o la Ventanilla Única Social .