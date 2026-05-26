Angelo Pierattini vuelve con gira por Chile tras accidente que lo tuvo al borde la muerte

El regreso oficial del cantautor chileno incluye un concierto en Santiago, que contará con tres invitados de lujo y un recorrido por el emblemático “Disco Rojo” de Weichafe.

Angelo Pierattini reveló nuevos detalles del esperado concierto con el que marcará oficialmente su regreso a los escenarios tras el grave accidente que cambió su vida.

La cita será el próximo 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes , en una jornada que promete transformarse en una celebración cargada de emoción, música y comunidad.

Para la ocasión, el exlíder de Weichafe confirmó la participación de tres invitados fundamentales de la escena nacional: Carlos Cabezas, Tata Barahona y Pablo Ilabaca.

El show no solo incluirá un recorrido por su repertorio solista, sino también un especial homenaje al icónico “Disco Rojo” de Weichafe, uno de los trabajos más emblemáticos del rock chileno de las últimas décadas.





Una canción nacida tras el accidente

Uno de los momentos más esperados de la noche será el estreno en vivo de una canción completamente inédita, escrita por Pierattini durante su proceso de recuperación.

Según adelantó el músico, la composición está inspirada directamente en el accidente que sufrió y en la experiencia de enfrentar una segunda oportunidad de vida.

La pieza formará parte del próximo disco de estudio que actualmente prepara el artista, marcando además el inicio de una nueva etapa creativa.

Las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas y el concierto comenzará puntualmente a las 20:00. Además, quienes asistan podrán acceder de manera anticipada al nuevo merchandising oficial de Weichafe, incluyendo reediciones en vinilo, CD y poleras del histórico “Disco Rojo”.

La gira de Angelo Pierattini por Chile

El regreso de Pierattini no quedará únicamente en Santiago. Tras el concierto en la capital, el músico emprenderá una gira que recorrerá distintas ciudades del país, con fechas en La Serena, Puerto Montt, Concepción, Doñihue y Valparaíso.

“Después del accidente vivido, tener una nueva oportunidad de vida y que ésta me regale la posibilidad de subirme a un escenario a cantar y tocar, o entrar a un estudio a seguir grabando música, es algo que no dejaré de agradecer jamás”, expresó el músico.

“Significa un nivel de felicidad absoluto. Y más encima hacerlo en diferentes ciudades y escenarios es infinitamente sublime: lo daré todo en cada lugar que vaya”, agregó.