VIDEO | Encapuchados quemaron bus RED en Estación Central: Habrían salido desde la USACH

Según indicó Carabineros, entre 10 a 15 individuos encapuchados salieron desde calle Romero y detuvieron a un bus, obligando a los pasajeros a descender rápidamente, mientras rociaban acelerante.

Un grupo de encapuchados quemó un bus del sistema RED en la comuna de Estación Central, durante esta mañana.

El hecho ocurrió el calle Romero con Matucana, donde se estaban encendiendo barricadas y lanzando bombas molotov.

Según indicó Carabineros, un grupo de sujetos salieron desde la Universidad de Santiago (USACH), pararon el vehículo y comenzaron a bajar a la fuerza a la treintena de pasajeros que estaba a bordo.





Utilizando acelerante procedieron a rociar el bus, incluso de que antes de que todos quienes se movilizaban salieran de la micro.

“Cerca de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde calle Romero desde el interior de la universidad, detuvieron su marcha, hicieron descender a los pasajeros del bus, también al conductor, al mismo tiempo que roceaban con acelerantes el bus”, comentó el general de Carabineros, Víctor Vielma.

A pesar del rápido actuar de los antisociales, todos los pasejeros y el conductor lograron descender del bus y no se reportó de personas lesionadas.

Ministro de Seguiridad anunció investigación

Martín Arrau, ministro de Seguridad, condenó lo ocurrido asegurando que se trata de un episodio “grave aún cuando efectivamente estas personas hacen ingreso y salen desde un recinto de estudiantes”.

“La gravedad de estos hechos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. De hecho, como ya lo hemos hablado en los últimos días, en los próximos días vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente que incluye efectivas medidas contra el vandalismo”, agregó.

En ese sentido, el titular de la cartera anunció que “habrá una labor policial, investigativa, que tendrá que mandatar el Ministerio Público, la Fiscalía”.