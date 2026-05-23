Positivo a consumo de marihuana: Prisión preventiva para conductora de bus RED tras fatal atropello en Estación Central

El fatal accidente se registró este viernes, luego de que el bus recorrido 481 impactara a una adulta mayor mientras estaba cruzando la calle en Estación Central.

Este sábado se decretó la cautelar de prisión preventiva para la conductora del bus RED que este viernes atropelló y dio muerte a una adulta mayor que cruzaba por un paso habilitado en la comuna de Estación Central.

Durante la audiencia de formalización, la fiscal Débora Quintana aseguró que la mujer manejaba bajo la influencia de drogas, tras dar positivo al consumo de cannabis.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Centro Norte, la autora del fatal atropello “representa un peligro para la seguridad de la sociedad“, por lo que se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, durante la audiencia se pidió la suspensión de la licencia de conducir de la imputada mientras se desarrolla la investigación por el fatal atropello.





Decretan prisión preventiva para conductora de bus RED por atropello en Estación Central

El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva, aunque otorgó a la acusada la posibilidad de acceder a una caución fijada en 2 millones 500 mil pesos.

“En caso de pagar la caución, la imputada quedará con arresto domiciliario nocturno y arraigo y sin posibilidad de conducir“, comunicó la Fiscalía a través de X.