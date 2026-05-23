Bono Invierno 2026: Consulta con tu RUT si recibes el pago de los $81.257 en la pensión de mayo

Los beneficiarios necesitan contar con una serie de requisitos específicos para la llegada automática del pago. Revisa aquí si estás dentro del grupo que lo recibe.

Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, el presupuesto de las personas mayores en Chile enfrenta el desafío de costear la calefacción del hogar.

Por ello, mayo se convierte en un mes clave: el Instituto de Previsión Social (IPS) inició el pago del Bono de Invierno 2026, un aporte que este año asciende a $81.257.

Revisa con tu RUT si recibes el beneficio:

Para conocer si recibes el Bono Invierno, haz clic en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás verificar si te pagarán el beneficio.

Quiénes reciben el Bono Invierno 2026

Para ser beneficiario del Bono Invierno debes cumplir con el requisito principal: Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Cabe precisar que este aporte lo recibirán todos aquellos adultos mayores que reciban una pensión igual o menor a $231.440 y que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.