“Muy alto a nivel nacional”: OMS actualiza estado de República del Congo tras brote de ébola que “se propaga rápidamente”

Desde la OMS revelaron que están trabajando en anticuerpos que “han mostrado cierta eficacia” con esta cepa de ébola, sin embargo, una posible vacuna tardaría entre 6 y 9 meses.

Este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, actualizó el balance del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), enfermedad que ya ha contagiado oficialmente a 82 personas y ha dejado 7 personas fallecidas.

Respecto a los últimos datos dados a conocer, el riesgo de contagio de la cepa Bundibugyo paso a ser de “muy alto a nivel nacional” y es que existen cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes en investigación.

Detalles sobre el brote de ébola en RDC

“La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga rápidamente“, declaró Adhanom Ghebreyesus en la última rueda de prensa, en la que explicó que tras evaluar el riesgo determinaron que es “ muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial “.





Por su parte, en Uganda la situación se ha mantenido estable con solo dos casos confirmados y un fallecido por el virus, desde que se pusieron en funcionamientos las medidas de rastreo de contactos y la cancelación de eventos masivos.

Sobre posibles tratamientos médicos, Tedros reveló que la OMS está trabajando con el Africa Centres for Disease Control and Prevention para analizar dos anticuerpos monoclonales que podrían funcionar como terapia junto a un antiviral, los cuales funcionaron en otras cepas del ébola y que “han mostrado cierta eficacia frente a esta cepa de Bundibugy“.

Sin embargo, declararon que todavía no existe una vacuna específica para frenar el brote y de crear una, los ensayos clínicos de rigor podrían tomar entre 6 y 9 meses.