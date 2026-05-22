36 horas sin agua en Santiago: Todo que lo que necesitas saber del megacorte que comienza este viernes
La empresa Aguas Andinas informó que son ocho las comunas que se verán afectadas, todas ubicadas en la zona sur de la capital.
Este viernes comenzará un megacorte de agua, el cual se extenderá por 36 horas y afectará a ocho comunas de la ciudad de Santiago.
Aguas Andinas informó que las comunas afectadas son: El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
La empresa también indicó que este corte se debe a la renovación de uno de los principales acueductos de la región y se entenderá desde las 20:00 horas del viernes 22 de mayo hasta las 08:00 del domingo 24 de mayo.
Mapa de zonas afectadas por megacorte
- El Bosque
- La Cisterna
- La Florida
- La Granja
- La Pintana
- San Bernardo
- San Miguel
- San Ramón
Revisa los puntos de abastecimiento por comuna
El Bosque
- Temuco N° 810.
- Jorge Teillier N° 924.
- Vecinal Oriente N° 13340.
- Juan Solar Parra N° 1228.
- Baquedano N° 9664.
- Agustín Calderón Rojas N° 11563.
- Portales N° 1095.
- Las Perlas N° 11270.
- Las Esquilas N° 1430.
- Juan Sebastián Bach N° 12015.
- Las Pataguas N° 11882.
- Llancahue esquina Indio Jerónimo.
- Navarino N° 896.
- Madrid N° 670.
- Cacique Uno Pillán N° 10201.
- Las Parcelas N° 1897.
- General Carvajal N° 12054.
- María Luisa Bombal N° 13149.
- Av. Central N° 35.
- Capricornio N° 9703.
- Universo N° 10190.
- Santa Elena N° 956.
La Cisterna
- Fernández Albano esquina Gran Avenida.
- Sergio Ceppi esquina Colón.
- Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.
- Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.
- Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.
- Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.
- Santa Anselma N° 377.
- Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.
- Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).
- Ignacio Echeverría esquina Paraguay.
La Florida
- Trinidad esquina Calle Uno.
- San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.
- San José de la Estrella esquina Punta Arenas.
- Rafael Matus esquina Sta. Raquel.
- María Elena esquina Santa Raquel.
- Bahía Catalina esquina María Elena.
- Julio César N° 1095.
La Granja
- Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.
- Vicuña esquina Pedro Lira.
- San José de la Estrella esquina Vicuña.
- Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.
- Parinacota esquina Socoroma.
- Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.
- Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.
- Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.
- Los Lirios esquina San José de la Estrella.
La Pintana
- Gabriela Figueroa esquina Observatorio.
- Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.
- Pío X N° 10739.
- La Serna esquina General Arriagada.
San Bernardo
- Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.
- 18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.
- Socompa esquina Torompuri.
- Santa Carolina esquina Santa Mercedes.
- Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.
- Incahuasi esquina San David.
- Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.
- Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.
- Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.
San Miguel
- Sebastopol esquina Macaroff.
- Tannenbaum esquina León de La Barra.
- Moscú esquina Santa Fe.
San Ramón
- Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.
- Santa Ana esquina Rivadavia.
- El Parrón esquina Elías Fernández Albano.
- Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.
- Guatemala esquina Santa Rosa.
- Elías Fernández Albano esquina Brasil.
- Ecuador esquina Ayacara.
- Independencia esquina Bolivia.