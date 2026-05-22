Aclaran origen del video de Mara Sedini cantando Spice Girls: Se hizo viral tras cambio de gabinete

El registro fue publicado por Banda Play, grupo musical donde la ex vocera de Gobierno fue vocalista. La propia agrupación salió al paso de los comentarios en redes y reveló que se trata de una presentación realizada en 2024.

La ex vocera de Gobierno Mara Sedini volvió a generar conversación en redes sociales luego de que se viralizara un video donde aparece cantando junto a la agrupación Banda Play, de la cual fue vocalista.

En el registro —publicado por el mismo grupo musical— se observa a la exautoridad interpretando el éxito Wannabe de Spice Girls, el que comenzó a circular ampliamente en Internet una vez dejó La Moneda.





Es por eso que algunas cuentas señalaban que habría correspondido a una presentación reciente, ocurrida apenas horas después de que Sedini dejara el gabinete el pasado martes, pero esto no es así ya que es una grabación del 2024.

Ante esto, la propia banda que la acompaña en la presentación salió a desmentir esa versión mediante un comunicado publicado en redes sociales.

El origen del video de Mara Sedini cantando en Spice Girls

“Con respecto a las recientes publicaciones en redes sociales por parte de medios de comunicación, donde Mara Sedini participa junto a nuestra banda en algunos eventos de carácter privado, cabe señalar que estos últimos datan de tiempos anteriores a su desempeño como vocera de gobierno y en ningún caso posterior a la salida de su cargo político ”, señaló Banda Play.

Además, agregaron que “dada la mala interpretación de estos medios, nos vemos en la necesidad de aclarar este malentendido y reiterar nuestro apoyo a Mara por su profesionalismo y gran calidad humana”.

El video viralizado corresponde a una actividad realizada en noviembre de 2024, según se aprecia en el propio registro, donde aparece el lema “Reaching the Sky” junto a la sigla WFHSS, perteneciente a la 25ª edición del World Sterilization Congress, evento desarrollado entre el 20 y 23 de noviembre de ese año en Santiago.

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