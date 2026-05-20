“Muchos hijos se alinean con el progenitor psicópata”: Mane Swett compartió polémicas publicaciones en sus redes sociales

La actriz aún se encuentra en una batalla legal en Estados Unidos para poder recuperar la custodia de su hijo, fruto de su relación con John Bowe.

En los últimos días, Mane Swett encendió las alarmas tras unas polémicas publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram.

En ellas se habla de dos tipos opuestos de progenitores y cómo ello influye en el desarrollo de un menor de edad e incluso la actriz hace alusión a que su hijo la rechazaría.





¿Qué compartió Mane Swett en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, Mane compartió dos publicaciones, en una de ellas se menciona: “Cuando un hijo borra al progenitor sano, a veces lo más devastador no es la distancia”.

En esa misma línea, agrega: “Es ver a tu hijo actuar como si tú no hubieras existido después de haberle dado amor, cuidado y protección”.

Por otro lado, señala: “Muchos hijos se alinean con el progenitor psicópata, no porque el otro les importe menos, sino porque aceptar la verdad les rompería por dentro, entonces eligen la ilusión y empiezan a borrar al progenitor sano”.

Dentro de la misma publicación se habla de que los padres no merecen elegir entre guardar silencio o el dolor de perder un hijo.

Luego, Swett compartió una segunda fotografía que indica: “El trauma de experimentar el rechazo de un hijo porque un padre lo manipuló para odiarte es un duelo en vida”.

Cabe destacar que la defensa de John Bowe hizo uso de un tecnicismo para poder aplazar una audiencia judicial clave.

Esto, luego de que un tribunal de Nueva York anulara el fallo que le otorgaba la tutela completa al padre del niño.

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