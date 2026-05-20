¡Histórico! Kino sorteará este miércoles pozo de $10 mil millones, el más grande desde 1990

El monto se ha acumulado durante tres semanas y hoy un afortunado podría llevárselo todo. Las apuestas aún están disponibles hasta las 22:20.

Kino sorteará este miércoles un pozo de 10.000 millones de pesos. Así el clásico juego alcanza su mayor récord desde su creación en 1990.

El monto se ha acumulado durante tres semanas y hoy un afortunado podría llevárselo todo.

Juegos complementarios del sorteo histórico de Kino este miércoles

Como cada semana, aparte del premio principal del pozo acumulado, este miércoles se sortearán los siguientes juegos adicionales:

ReKino

RequeteKino

Chao Jefe $2 millones

Chao Jefe $3 millones

Súper Combo Marraqueta

Junto a esos, habrá otros premios especiales:

Una camioneta con combustible por un año

Bono de 20 millones de pesos

Viaje al Caribe





Quienes aún no juegan, las apuestas aún están disponibles hasta las 22:20 de este miércoles en el sitio web de Kino, en agencias oficiales y también en los principales supermercados del país.

El sorteo número 3229 será transmitido en vivo en la cuenta de YouTube de Lotería de Concepción.

¿Cómo se juega el Kino?

El jugador debe seleccionar catorce números del Kino entre el 1 y el 25. Posteriormente, en el sorteo se extraerán de una tómbola catorce bolillas.

De este modo, ganar depende de la cantidad de coincidencias entre los números escogidos y los sorteados.

Si nadie acierta los catorce números, el pozo continúa acumulándose una semana más. En el sorteo anterior solo hubo doce premios hasta los trece aciertos.