Niña fue baleada fuera de su colegio en La Granja: Riña escolar de alumnos llegó a los disparos entre apoderados

De manera preliminar se indicó que el conflicto se habría originado por una pelea entre alumnos al interior del recinto. Padres de los involucrados llegaron al establecimiento y terminaron en una riña.

Un conflicto entre alumnos terminó con un enfrentamiento a balazos entre apoderados fuera de un colegio en la comuna de La Granja.

Según informó Carabineros, una niña de 11 años fue alcanzada por un impacto de bala cuando salía del establecimiento educacional.

Si bien todavía no hay confirmación sobre el origen del conflicto, todo indica que se habría iniciado por una pelea entre alumnos del recinto.





Posteriormente, y de manera preliminar, trascendió que los padres de los involucrados habrían llegado lugar y se habrían enfrentado a balazos fuera del colegio.

Equipos de seguridad realizaron un control del perímetro cercano al establecimiento educacional, junto con atención y curaciones a apoderados lesionados que presentaron golpes y arañazos.

La menor de edad fue derivada de urgencia a un recinto asistencial.

En desarrollo…