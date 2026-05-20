Cama pegada a la ventana: Las pruebas que dejaron en prisión preventiva al padre de niña que murió en Las Condes

El sujeto incurrió en una serie incumplimientos requeridos para el cuidado de su hija, por lo que se determinó habría comedito el delito de homicidio por omisión.

Jorge Constanzo, imputado por la muerte de su hija de dos años, quedó en prisión preventiva este miércoles, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocacara el fallo de primera instancia del Cuarto Juzgado de Garantía.

El sujeto tendrá que cumplir con la medida cautelar luego luego de que la niña, que estaba a su cuidado, falleciera tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes.

El fatal episodio ocurrió la tarde del domingo, mientras Constanzo se contraba en otra habitación del departamento, dejando sola y sin supervisión a la niña en una pieza que no tenía mallas de protección.





Constanzo fue ubicado aproximadamente 40 minutos después de la muerte de su hija, presentando signos atribuibles al consumo de alcohol o sustancias ilícitas.

A eso se le suma que la noche anterior estuvo en una celebración con cercanos en un quincho del edificio.

Las pruebas que indican que él creó el riesgo para su hija

Según estableció tribunal Jorge Constanzo habría cometido el delito de homicidio por omisión y de acuerdo a las pruebas presentadas él habría creado un riesgo para su hija.

“Acá no esta no estamos en un delito culposo (…) Existía una situación de riesgo que podía ser evitable. Acá no se le reprocha a él porque no puso la malla, se le reprocha que él sabía de este riesgo. Era un arquitecto, vivía en un piso 11″, señaló la fiscal Pamela Valdés.

Otra de las pruebas claves que indican que fue el propio Constanzo quien creó el riesgo para su hija y que se presentaron en la primera audiencia fueron las de la habitación que tenía la niña.

En ellas se expone que la cama estaba pegada a la muralla y sobre esta, a la altura de los pies, la ventana sin malla de seguridad.

Por una resolución del Juzgado de Familia de Pudahuel, el padre debía instalar las mallas en todo su departamento, pero solo lo hizo en el living y en el comedor, dejando sin protección el resto del inmueble.

A esto se le suma el pre informe de autopsia de la niña que indicaba que su fallecimiento fue producto de un politraumatismo por altura.

También se tomó en cuenta que Jorge Constanzo participó de una fiesta la noche anterior en la que consumió alcohol. Al día siguiente se retrasó en la hora de retiro de su hija.

Durante la jornada del domingo también estuvo bebiendo alcohol durante el almuerzo.