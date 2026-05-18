Corte de Apelaciones decidirá: Padre de niña de dos años que murió en Las Condes permanecerá detenido dos días

Esto, luego de que el fiscal de la causa presentara una solicitud para que la Corte de Apelaciones determine si corresponde la prisión preventiva.

En horas de la tarde de este lunes se realizó la audiencia de formalización del padre de la niña de 2 años que murió tras caer de un piso 11 en la comuna de Las Condes.

En ella se determinó que el hombre permanecerá detenido en tránsito durante dos días en los que la Corte de Apelaciones revisará si corresponde o no aplicar la medida cautelar de prisión preventiva.





¿Por qué estará detenido durante dos días?

Esto, debido a que durante la audiencia, la jueza determinó que la prisión preventiva era una medida muy gravosa, considerando que el padre de la niña no tenía antecedentes previos.

Sumado a ello, se le estaba formalizando por el delito de homicidio por omisión, por lo que el fiscal terminó ingresando una solicitud en la misma audiencia para que la Corte de Apelaciones revise tales hechos.

Debido a este recurso legal, la corte tiene dos días para decidir si aplica o no la medida cautelar que estaba solicitando el Ministerio Público.

Entre este martes 19 y miércoles 20 se determinará si el hombre queda con arraigo nacional o si permanece detenido en prisión preventiva durante los 120 días que se solicitaron de investigación.

Según la jueza, no existe un dolo ni un homicidio, sino negligencia, lo que generó una discusión en términos judiciales.

Es por ello que la Corte de Apelaciones determinará cuál es el delito por el que será formalizado y con ello, la medida cautelar que se aplicará.

Los antecedentes tras el deceso de la niña de 2 años

El detenido habría celebrado su cumpleaños en el quincho de su edificio hasta la medianoche, luego estuvo en una discoteca capitalina y regresó a su domicilio a altas horas de la madrugada.

El día domingo, fue a buscar a su hija 50 minutos más tarde de lo previsto y tenía pactado solo un día al mes con la menor.

El hombre y su pareja habrían llevado a la niña a almorzar, donde testigos relatan que hubo consumo de alcohol, y luego al Parque Araucano.

Horas más tarde, se dirigen al departamento para que la niña pudiese dormir, pero su cama habría estado muy contigua a la pared. Cerca de las 5 de la tarde con 10 minutos, habría ocurrido el deceso.

Desde ahí transcurren 40 minutos para que el padre se percate de lo que habría ocurrido, dado que se utilizó la proyección de las cámaras de seguridad para determinar desde dónde habría caído la niña.

Personal del edificio en conjunto con personal policial habría tocado varias puertas intentando determinar si la menor de edad vivía ahí y, cuando llegaron al departamento de su padre, él no habría abierto.

Finalmente, Carabineros tocó la puerta, momento en que el detenido es notificado de lo que había sucedido.