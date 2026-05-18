¿Qué es el CompleTour? La iniciativa donde se regalarán miles de completos al público en distintas regiones

Para extender el Día del Completo durante una semana, la Indupan y la Fechipan crearon esta iniciativa que causó revuelo en San Bernardo y Providencia.

Este próximo 24 de mayo se celebrará el Día del Completo, sin embargo, este año promete cambios que dejarán contentos a los fanáticos de esta típica preparación chilena.

Al respecto, la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan) y la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) decidieron extender la celebración durante una semana.





¿Qué es el CompleTour y dónde estará?

A este evento se le denomina “CompleTour” y recorrerá partes de la zona central de Chile para regalar cerca de 10.000 completos a las personas que asistan.

14 de mayo – San Bernardo.

18 de mayo — Providencia.

19 de mayo — Recoleta.

20 de mayo — Rancagua.

22 de mayo — Coquimbo.

La celebración de hoy comenzó a las 11:00 horas y se situó en la explanada de la estación de Metro Baquedano, hasta donde llegaron miles de personas.

La instancia fue en colaboración con la Municipalidad de Providencia e incluso el alcalde Jaime Bellolio estuvo preparando los más de 2.000 completos que se regalaron.

Finalmente, para el resto de las fechas, el horario y punto exacto donde se realizará el evento se informará prontamente a través de las redes sociales de Indupan y Fechipan.

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