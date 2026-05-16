Día del Completo 2026: Cuándo se celebra en Chile y las primeras marcas con anuncios de promociones

Revisa a continuación los locales que ya empiezan a calentar motores con promociones exclusivas en los días previos a la celebración.

Durante el mes de mayo se realizan numerosas celebraciones, sin embargo, no cabe duda de que la más sabrosa de todas es el Día del Completo, fecha en que las cadenas de comida festejan con descuentos, promociones y cupones.

Este año, la esperada festividad está a la vuelta de la esquina y algunas marcas ya han anunciado que regalonearán a sus compradores con diversas sorpresas a lo largo de la semana.

Cuándo es el Día del Completo en Chile

Si bien se desconoce el motivo por el que fue escogida esta fecha, el próximo domingo 24 de mayo es oficialmente el Día del Completo en Chile .





¿Cómo llegó el completo a nuestro país? Según la historia local, Eduardo Bahamondes trajo la receta del hot dog desde Estados Unidos y, agregándole ingredientes como la palta, el tomate, el chucrut, la cebolla, entre otros, lo comenzó a vender en su local Quick Luch Bahamondes, en plena Plaza de Armas de Santiago, en el año 1920.

Descuentos y ofertas por el Día del Completo

A continuación te dejamos las marcas que ya se han pronunciado con sorpresas por el Día del Completo: