Hasta 5 años de cárcel: Las duras penas que arriesga chileno detenido en Brasil por insultos racistas

El hombre, detenido en Sao Paulo, fue identificado como Germán Naranjo Maldini, ingeniero que se desempeña como gerente comercial de la Pesquera Landes.

Detenido en Brasil se encuentra un ciudadano chileno que protagonizó un fuerte altercado en un avión de LATAM y donde realizó insultos racistas y homofóbicos contra la tripulación.

La Policía de Brasil informó que el sujeto detenido habría intentado abrir la puerta del avión durante el vuelo y al ser contenido por el personal de Latam comenzó a insultar al personal.

Tras la denuncia formal de las víctimas se inició un procedimiento de investigación que terminó con la prisión preventiva del acusado, quien fue identificado como Germán Naranjo Maldini, ingeniero que se desempeña como gerente comercial de la Pesquera Landes.





Chileno detenido en Brasil arriesga hasta 5 años de cárcel

Germán Naranjo puede ser acusado de delito racial, ley promulgada en 2023 y que considera penas que van desde los 2 a 5 años de prisión más multa.

Además, el chileno podría ser acusado por ofensas homofóbicas, las cuales también son penadas con cárcel.