Malas noticias para deudores del CAE: Corte Suprema confirma inadmisibilidad de recursos de protección

El rechazo de 1.453 acciones ingresadas de las 1.968 representa cerca del 74%, donde solo 236 recursos fueron declarados admisibles.

En las últimas semanas se interpusieron 1.968 recursos de protección contra la Tesorería General de la República (TGR) por materias vinculadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Sin embargo, la respuesta fue negativa para la mayoría de los casos, ya que 1.453 fueron declarados inadmisibles por las Cortes de Apelaciones del país.

Además, esta tendencia fue confirmada por la Corte Suprema que declaró inadmisibles 239 apelaciones presentadas por los recurrentes.





Más del 70% de las acciones ingresadas fueron rechazadas

El rechazo de 1.453 acciones ingresadas de las 1.968 representa cerca del 74% y donde solo 236 recursos fueron declarados admisibles.

Se agregó que entre las Cortes de Apelaciones que registraron el mayor número de declaraciones de inadmisibilidad destacan Santiago, con 569 casos; San Miguel, con 197; Concepción, con 146; y Rancagua, con 58 resoluciones en esa línea.

Respecto de los recursos que sí fueron declarados admisibles, las principales Cortes de Apelaciones fueron Talca, con 102 casos; Valparaíso, con 99; La Serena, con 24; y Arica, con 7.