Empresa chilena Landes rechaza dichos homofóbicos y racistas de su ejecutivo en avión brasileño

Desde la pesquera rechazaron el actuar de su ejecutivo y aseguraron “este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su política de No Discriminación”.

Este viernes, la empresa Landes dio a conocer un comunicado oficial sobre el actuar de su gerente comercial, Germán Naranjo, quien protagonizó un ataque homofóbico y racista en un vuelo de Brasil a Frankfurt.

Ante esto, la compañía rechazó categóricamente el actuar de su trabajador y recordó las políticas de no discriminación con las que trabajaban en la pesquera.

Comunicado de empresa Landes por caso de racismo

Tras viralizarse la violenta escena en que el ingeniero le grita a las tripulantes de cabina y a un pasajero, mientras se le solicita que tomara asiento, la empresa en que trabaja salió a descartarse de los dichos de su ejecutivo.





“Landes ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en un vuelo comercial de Latam, que involucra a un ejecutivo de la empresa“, partió diciendo la pesquera en un comunicado.

En este sentido, agregaron: “Frente a esta situación, y luego de no haber sido informada oportunamente del incidente en cuestión, Landes manifiesta públicamente que condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia. Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”.

A modo de cierre, detallaron que “la compañía se encuentra recabando mayores antecedentes para adoptar las decisiones que correspondan conforme a sus protocolos internos y de la normativa vigente”.