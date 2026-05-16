Revelan identidad de chileno detenido por violento caso de racismo durante vuelo: Empresa donde trabaja rechazó su actuar

Desde la empresa donde trabaja el chileno detenido indicaron no haber sido informados de lo ocurrido, sin embargo, rechazaron categóricamente sus acciones.

Tras conocerse la detención de un ciudadano chileno por protagonizar un grave caso de homofobia y racismo contra un tripulante brasileño, ahora se reveló la identidad del involucrado.



Los hechos ocurrieron durante el vuelo LA8070, que cubría la ruta São Paulo–Frankfurt el pasado 10 de mayo,

Recordemos que en el video viralizado con la denuncia, se ve cómo el quipo de tripulación le pide al sujeto que regrese a su asiento, a lo que se niega de forma reiterada. En ese contexto, le señala a uno de los trabajadores que “es un problema ser gay”.” Luego, agrega que “el problema es la piel negra… El olor a negro, a brasileño”, junto a otros dichos racistas.

Quién es el chileno detenido por racismo en Brasil

A través de redes sociales se identificó al protagonista del video como Germán Naranjo Maldini, ingeniero que se desempeña como gerente comercial de la Pesquera Landes.





Al darse a conocer esta situación, desde la empresa emitieron un comunicado al respecto, enfatizando que no estaban al tanto de lo sucedido y que condenan categóricamente el actuar de su trabajador.

“Frente a esta situación, y luego de no haber sido informada oportunamente del incidente en cuestión, Landes manifiesta públicamente que condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia . Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”, comentaron.

A modo de cierre, declararon que se encuentran “recabando mayores antecedentes para adoptar las decisiones que correspondan conforme a sus protocolos internos y de la normativa vigente”.