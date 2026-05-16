“Comencé a tartamudear”: Hija de Leonador Farkas reveló impactos en su vida tras episodio de violencia

La joven reveló que se le empezó a caer el cabello y tener problemas de dormir, por lo que decidió buscar ayuda espiritual para sanar.

Una de las hijas de Leonardo Farkas, Tatiana, preocupó a sus seguidores de Instagram al publicar un largo mensaje donde reveló que fue víctima de un episodio de violencia que terminó afectándole tanto mental como físicamente.

De acuerdo con su declaración, la cual entregó a través de historias escritas en inglés, la joven detalló el proceso interno que se encuentra viviendo y el cual incluso la hará alejarse de las redes sociales, según confirmó hace unas horas.

Qué le pasó a Tatiana Farkas

Según el mensaje publicado, hace dos meses aproximadamente fue agredida y, tras derrumbarse por unos días, creyó estar bien, sin embargo, su cuerpo empezó a demostrar que internamente no había sanado.





“De repente comencé a tartamudear hablando con extraños, a tropezar todo el tiempo, a llorar todos los días (…) a no poder calmar mi ansiedad fácilmente“, detalló la joven, agregando que se le empezó a caer el cabello, tuvo brotes de acné y problemas de sueño.

Ante esto, decidió confiar en prácticas espirituales y suplementarse con diversas vitaminas para sentirse mejor. “He reconocido sagradamente a mí misma que el dolor caminará de la mano conmigo (…) no permitiré rendirme ni intentar convertirme en alguien que no reconozco para aceptarme nuevamente (…) Sigo viva incluso si hay una sombra caminando conmigo”, expresó.

Confesando que “la primavera trajo muerte y algo de violencia”, reveló que mientras más “masculina” se ve su forma de vestirse, más segura se siente en el mundo exterior. “No estoy acostumbrada a permitirme expresar mis emociones lo suficiente para que la gente pueda leerlas (…) últimamente no, es refrescante”, cerró Tatiana.

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