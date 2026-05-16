Dos detenidos por secuestro en San Miguel: Vecino alertó agresión al interior de vehículo

Una mujer de 22 años sería la encargada de la planificación, el reclutamiento de los autores y la coordinación operativa del secuestro.

Una mujer y un hombre de nacionalidad chilena fueron detenidos acusados del secuestro de un ciudadano colombiano en la comuna de San Miguel.

De acuerdo a información policial, un vecino alertó haber sido testigo de cómo varios sujetos golpeaban a un individuo al interior de un vehículo estacionado en la vía pública, quienes se llevaron al afectado en el mismo automóvil.

Gracias a diligencias investigativas desarrolladas por personal del OS9 se estableció que los hechos correspondían al delito de secuestro de un ciudadano de nacionalidad colombiana, 26 años, motivado por una deuda de dinero .

También se logró identificar el vehículo utilizado en la comisión del delito, así como a sus ocupantes: un conductor chileno de 45 años y una mujer chilena de 22, quien sería la encargada de la planificación, el reclutamiento de los autores y la coordinación operativa del secuestro. Además, se incautaron 21 envoltorios de clorhidrato de cocaína. so de 750 miligramos y dos teléfonos celulares.

Asimismo, se consiguió identificar y ubicar a la víctima, quien resultó con lesiones leves producto del secuestro.