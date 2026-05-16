VIDEO | Tres detenidos tras asalto: Robaron vehículo y pasaron a buscar a sus hijos en Talagante

Los delincuentes fueron detenidos mientras intentaban arrancar rumbo a Santiago.

Durante la tarde de este viernes, Carabineros logró la detención de tres personas en la región Metropolitana: un hombre y una mujer adultos con amplio prontuario policial, además de una adolescente de 14 años.

Según los antecedentes, los detenidos se desplazaban hacia Santiago en un vehículo robado.

El automóvil había sido sustraído minutos antes a un hombre que se encontraba en un local de comida en Talagante, donde los dos adultos atacaron violentamente y amenazaron con un arma de fuego a la víctima.

Según los antecedentes, tras concretar el robo, los involucrados pasaron a buscar a los hijos de la mujer detenida .

Luego de un seguimiento controlado del vehículo, los delincuentes fueron capturados cuando perdieron el control del automóvil en la Ruta 78. En el auto viajaban tres menores de edad, de 5, 7 y 14 años, siendo esta última también detenida.