“Fluyendo”: Nelson Mauri sinceró el trasfondo detrás de su comentado cambio de look

Nelson Mauri reveló además que encontró el amor en nuestro país, con un hombre que ya conocía desde antes y que encantó su corazón a su regreso.

Nelson Mauri comentó el trasfondo de su nuevo look, que llamó la atención en redes sociales y avivó una serie de comentarios y dudas que abordó en Primer Plano.

En el programa estelar de Chilevisión habló sobre todos estos cambios que ha estado realizando en su vida desde que regresó a Chile, periodo en el que incluso encontró el amor.

Nelson Mauri explica su cambio de look

Nel, como también le gusta que le llamen, hoy en día luce el cabello más largo y viste de forma más femenina, pero este cambio viene de mucho antes, explicó.

Según comentó en PP, hace un año dejó de cortarse el pelo. “Fue como un acto de rebeldía un poco (…) Empecé a influenciarme de otros estilos, se pusieron de moda las series coreanas, como que quise apostar”.





Respecto al significado de este cambio en su apariencia, explicó: “Estoy transitando en una parte femenina mía que siempre la he tenido muy a flor de piel, que nunca ha sido mi intención esconderla; más bien, por el hecho de mi exposición mediática o de la época que fue el programa Rojo, me vi en la obligación de seguir ciertos prototipos de masculinidad”.

Al preguntarle por si se encuentra en una transición de género, Mauri indicó que está “fluyendo” y descartó estar acompañando este proceso con terapia hormonal. Sobre la posibilidad de tomar esta decisión en algún momento, indicó que no tener certeza “porque en el fondo, a lo largo del tiempo, aprendí a amarme en este lado pequeño masculino que tengo, también aprendí a aceptarme y a quererme”.

Según comentó, este proceso que está experimentando lo ha logrado llevar a cabo gracias a la información y la educación que existe sobre este tema, las cuales lo han ayudado a “empoderarse de este lado femenino, sin miedo a lo que la sociedad piense“.

Pareciera ser que la nueva vida de Nelson Mauri está andando tranquila entre sus seres queridos y su nueva pareja, a quien le abrió su corazón tras regresar a Chile hace unos meses.