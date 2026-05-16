Investigan ataque a balazos contra padre e hijo en La Florida

Desde la Brigada de Homicidios investigan una posible relación entre este ataque y uno similar que ocurrió en la misma esquina en enero de este año.

La tarde de este viernes se denunció un violento ataque contra un padre y su hijo, ambos adultos, que estaban fuera de su casa en la comuna de La Florida, cuando dos desconocidos llegaron en una motocicleta y, sin detenerse, dispararon en al menos 10 ocasiones.

Ante esto, vecinos y familiares de las víctimas pidieron ayuda a seguridad municipal y los trasladaron hasta el Hospital de La Florida, donde ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

Alrededor de las 14:00 horas de ayer, un hombre de 56 años y su hijo de 28 se encontraban sentados en el peldaño de la entrada de su casa, en calle Michimavida con Aconcagua, cuando dos sujetos llegaron a dispararles.

De forma imprevista, los atacantes llegaron en una moto y, sin detenerse, el copiloto sacó un arma de fuego para disparar en al menos 10 ocasiones contra ellos, hiriendo a uno en un brazo y al otro en una pierna, para luego arrancar del lugar.

Hasta el lugar de la balacera llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para recolectar evidencia balística y cualquier posible relación con un ataque en circunstancias similares que ocurrió en enero de este año en ese mismo lugar.